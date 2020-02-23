«اتحاد الصيادين»: دعم المنتج المحلي يحافظ على الأمن الغذائي

جدد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك الدعوة للاهتمام بقطاع الصيد والمنتج المحلي الذي يحقق الأمن الغذائي من خلال المنتجات الصحية والخالية من الأمراض نظرا لكونه معروف المصدر.

وشدد رئيس الاتحاد ظاهر الصويان في بيان على «ضرورة دعم المنتج المحلي وحل بعض المشاكل التي تواجه مهنة الصيد لأنه الحل الوحيد لتجنب أي مشاكل خارجية قد تتسبب في عدم إرسال المواد الغذائية الي دولة الكويت لأسباب اضطرارية»، مشيدا بقرار الإدارة العامة للطيران المدني ومؤسسة الموانئ وبالإجراءات الاحترازية من قبل الجهات المعنية بوقف استقبال لنجات الصيد من دول الجوار بسبب ظهور مرض كورونا في إيران.

وعبر الصويان عن آمله بتشديد الرقابة واتخاذ الاحتياطات اللازمة والتأكيد على الشهادات الصحية وشهادة المنشأ، حتى لا يتم الالتفاف بإدخال الأسماك والربيان من دول الحظر عن طريق دول أخرى، مؤكدا أن «اتحاد الصيادين» مستمر بدوره الوطني في توفير الأمن الغذائي من الأسماك المحلية بالأسواق للمستهلكين سواء في سوق شرق أو سوق الفحيحيل لتوازن الأسعار وعدم ارتفاعها.

من جهة ثانية، وجه الصويان التهنئة لصاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد والحكومة بالأعياد الوطنية، آملا أن يديم الله على الكويت وشعبها نعمة الأمن والأمان.