قنصلية الكويت في إيطاليا تناشد المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المنتشر فيها «كورونا»

أهابت القنصلية العام للكويت في ميلانو وشمال إيطاليا بالمواطنين الموجودين في إيطاليا عدم التوجه للمدن التالية في شمال إيطاليا، نظراً لانتشار فيروس كورونا، وهي كريمونا وكودنيو وترتسانو ولودي.

وأضافت القنصلية «نهيب المواطنين تجنب الأماكن المزدحمة والساحات والالتزام بتوجيها السلطات المعنية في هذا الصدد».

وناشدت المواطنين الموجودين في ميلانو أو مدن الشمال الإيطالية ممن يحتاجون إلى أي مساعدة الاتصال على القنصلية على رقم الطوارئ: 00393317207743.

من جهة أخرى، أهابت سفارة الكويت لدى اليابان المواطنين الكرام الراغبين في السفر الى اليابان بتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حتى إشعار آخر، وتدعو المواطنين المقيمين في اليابان الى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع الارشادات الوقائية اللازمة، والتوجيهات التي قد تصدر من قبل السلطات المحلية حيال فيروس كورونا، وفي حال طلب المساعدة أو للاستفسار يرجى الاتصال بالسفارة.