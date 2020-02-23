الجمعية الكويتية للأسر المتعففة تهنئ بالأعياد الوطنية

أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة بدر المبارك بالأصالة عنه ونيابة عن مجلس إدارة الجمعية وطاقم إدارييها ومتطوعيها عن خالص تهنئة الجمعية إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وإلى سمو ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الرشيدة ومجلس الأمة بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني وعيد التحرير، كما تقدم بالتهنئة إلى جموع الشعب الكويتي، متمنياً أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الكويت وأهلها بالخير واليمن والأمن البركات .

وقال المبارك في بيان له بهذه المناسبة، إن أيام الأعياد الوطنية والتحرير تأتي تتويجاً لتكاتف الكويتيين مع قيادتهم والالتفاف حولها كما أنها نتاج عطائهم الكبير خدمة لبلدهم والتضحية العظيمة في سبيلها ومن أجل قيادتهم لتبقى بلادهم عزيزة وشامخة منوها بأن هذا العطاء الكبير الذي يتمتع به الإنسان الكويتي كان متنوعا ومتعددا شمل المجالات كافة .

واستذكر المبارك عطاء الكويتيين ونبل خصالهم وكرمهم الجزيل إزاء القضايا الإنسانية سواء داخل الكويت أو خارجها والتي ضربت أروع الأمثلة في حب الخير والسعي نحو تحقيقه من أجل تخفيف عذابات الناس وتخفيف همومهم وآلامهم حتى نال أميرها لقب قائد العمل الإنساني وحظيت الكويت بشرف كونها مركزا للعمل الإنساني الأمر الذي حفظ للكويت مكانتها المرموقة والمتميزة بين دول العالم .

وشدد المبارك، أنه على الكويتيين في هذه الأيام المباركة والعزيزة أن يحافظوا على هذه الخصال التي تجلب رضا الله وتبعد الشرور وتجنب المصائب فعطاؤنا للغير كان على الدوام سببا في حفظ كويت الخير والنهوض بها وتعزيز مكاسبها وإضافة الحلفاء وزيادة عدد الأصدقاء .

وقال المبارك بأنه اليوم في الجمعية الكويتية للأسر المتعففة نعاهد أنفسنا على الاستمرار في خدمة الكويت ودعم أسرها المتعففة بأقصى إمكاناتنا ونناشد الشعب الكويتي الوقوف إلى جانبنا من أجل أن تأخذ الجمعية دورها المأمول في توفير كافة القنوات والوسائل والإمكانات اللازمة لمساعدة كافة الأسر المتعففة في مجتمعنا الكويتي ضمن مفهوم الأقربون أولى بالمعروف.

ودعا السيد بدر المبارك الله المولى عز وجل في ختام حديثه ان يعيد على صاحب السمو الامير هذه المناسبات الوطنية العزيزة وسموه ينعم بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب الكويتي بالمجد والرخاء وان يحفظ الوطن عزيزا شامخا ويديم عليه نعمة الامن والأمان والاستقرار وأن يحفظها من كل الشرور.