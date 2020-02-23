جمعية “عبدالله النوري” تسير قافلة مساعدات إنسانية للنازحين بسوريا

أعلنت جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية الكويتية اليوم الأحد تسيير قافلة مساعدات إنسانية للنازحين الجدد في الداخل السوري مكونة من 18 شاحنة تحتوي على خيام وبطاطين ومراتب ومعلبات وطحين.

وقال مدير مكتب جمعية «عطاء» التركية في محافظة «شانلي أورفا» التركية أسامة الشيدون في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية ان قافلة المساعدات “عبارة عن ثلث المرحوم عبداللطيف بن ناجي وتبرعات محسنين من دولة الكويت”.

وأوضح الشيدون أن القافلة انطلقت من بلدة «أنطاكيا» بمدينة «هطاي» جنوب تركيا بحضور مدير ادارة النشاط الخارجي بجمعية «عبدالله النوري» عبدالهادي الراشد إضافة الى وليد المطاوعة ممثلا عن ثلث المرحوم عبداللطيف بن ناجي والمحسنين من دولة الكويت.

وأضاف ان القافلة الإغاثية المكونة من 18 شاحنة ضمت ألف خيمة وألف عازل للخيم وثلاثة آلاف بطانية وثلاثة آلاف مرتبة للنوم وألفي سلة معلبات و200 كيس طحين.

وأشار إلى ان عملية توزيع قافلة المساعدات للنازحين المتضررين من الأزمة الأخيرة في سوريا ستتم بالتعاون مع جمعية «عطاء» معربا عن شكره لأهل الكويت على تبرعاتهم ومساعداتهم “التي لم تنقطع منذ بدء الأزمة السورية في 2011”.