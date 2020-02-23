المستشار جمال الجلاوي: سيتم اعتماد مركز التدريب الجمركي الإقليمي في مارس المقبل في دولة الكويت

عقدت الإدارة العامة للجمارك ورشة عمل حول “إدارة المخاطر لمنظمة الجمارك العالمية” خلال الفترة من ١٧ إلي ٢٠ فبراير الجاري بمقر مسرح الجمارك في الشويخ، بحضور سعادة المدير العام المستشار جمال الجلاوي، والملحق الفني الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط مراد عرفاوي، وخبير ومدير إدارة المخاطر بمنظمة الجمارك العالمية أوفر اونال، وشارك خلالها عدد من المفتشين والمدققين وموظفي البحث والتحري بالإدارة العامة للجمارك، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية.

وتأتي الورشة التي استمرت لمدة 5 أيام متواصلة في إطار التعاون المشترك بين الجمارك الكويتية ومنظمة الجمارك العالمية لتمفيذ الخطه الاستراتيجيه التدريبيه لمنظمة الجمارك العالمية. ومن جهته، أكد المستشار جمال الجلاوي، في كلمته خلال تدشين ورشة العمل على أهمية إدارة المخاطر في مكافحة الاتجار الغير المشروع واستهداف الشحنات وتيسير الإجراءات وتسهيل التجارة وسرعة تخليص البضائع. جدير بالذكر أن الوفد الزائر قام بالإطلاع على خطة الإدارة العامة للجمارك في تطوير مركز التدريب الجمركي الإقليمي الذي من المقرر اعتماده في مطلع الشهر المقبل في الاجتماع الإقليمي بجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم على إقامة المركز الإقليمي بدولة الكويت بين المدير العام للجمارك الكويتية والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية د. كونيو ميكوريا. وتضمنت ورشة العمل تدريب المشاركين على تحسين الانتقائية، وتحديد مؤشرات المخاطر، وكيفية صنع القرار الجمركي للمخاطر، ودعم الاستخبارات، وشهدت الدورة في ختام فعالياتها توزيع شهادات للمشاركين في الورشة وهدايا تذكارية للمحاضرين.