سمو الأمير يهنئ رئيسة جمهورية استونيا بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيسة كيرستي كاليولايد رئيسة جمهورية استونيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيسة كيرستي كاليولايد رئيسة جمهورية استونيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا سموه لفخامتها موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.