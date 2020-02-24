سمو الأمير يتلقى برقيات تهان بمناسبة الأعياد الوطنية

تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برقيات تهان بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى التاسعة والعشرين لعيد التحرير من اخوانه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اعربوا فيها عن مشاعر الولاء والوفاء للوطن العزيز وخالص الدعاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بأن يمن الباري عز وجل على سموه رعاه الله بموفور الصحة ودوام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء للوطن العزيز وتحقيق المزيد مما ينشده الوطن من نماء ونهضة وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.

هذا وقد بادلهم سموه رعاه الله التهاني بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين على نفوس الجميع مقدرا لهم ما أعربوا عنه من صادق الدعاء لسموه وكريم المشاعر نحو الوطن العزيز سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن الغالي ورفعته متمنيا لهم موفور الصحة والعافية مستذكرا سموه شهداء الكويت الأبرار وما قدموه من تضحيات جليلة للوطن العزيز ضارعا إلى المولى تعالى ان يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.

كما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيات تهان من إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى التاسعة والعشرين لعيد التحرير.

هذا وقد بعث سموه رعاه الله ببرقيات شكر جوابية ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما أعربوا عنه من طيب المشاعر بهاتين المناسبتين الوطنيتين متمنيا لهم دوام الصحة وموفور العافية وللعلاقات الطيبة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة المزيد من التطور والنماء.