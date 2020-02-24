وزير الخارجية يتسلم رسالة خطية من نظيره القطري تتعلق بالعلاقات الثنائية

تسلم معالي وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح رسالة خطية من أخيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تتصل بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه سفير دولة قطر الشقيقة لدى دولة الكويت السفير بندر بن محمد العطية ظهر اليوم الاثنين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.