“الجمارك” تتخذ كافة التدابير الاحترازية لحماية العاملين فيها

أكدت الادارة العامة للجمارك الكويتية اليوم الاثنين حرصها على توفير كافة التدابير الاحترازية للعاملين فيها من قفازات وكمامات وملابس واقية تحول دون اصابتهم بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وقال المدير العام للادارة المستشار جمال الجلاوي في بيان صحفي ان الادارة اتخذت كل مايلزم نحو حماية منتسبيها من خطر اصابتهم بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» فضلا عن التنسيق والعمل المتواصل مع كل الاجهزة المعنية في الدولة لحماية جميع المواطنين والمقيمين من هذا الفيروس.

وأشار الى تنظيم ندوة توعوية لعدد من المفتشين للتعامل الامثل مع تفتيش البضائع والاشخاص العائدين مبينا ان اغلاق اي منفذ يأتي وفقا لكتب او توصيات تستقر عليها اللجنة المختصة ووزارة الصحة حيث يتم تفعيلها فورا “مثل ماحدث في تعليمات سابقة بإغلاق منفذ العبدلي ومنع استقبال البضائع من ايران”.

واكد حرص الادارة على حضور الاجتماعات الطارئة التي تعقدها «الصحة» وتنفيذ جميع التوصيات والاجراءات الاحترازية بخصوص انتشار الفيروس الى جانب تدريب العاملين على استخدام ادوات الحماية الشخصية اثناء تعاملهم مع الامتعة والحقائب.