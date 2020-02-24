محافظ الأحمدي ثمن إجراءات الجهات المعنية للتعامل مع “كورونا”

ثمن محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد الجهود الحثيثة المبذولة من قبل جهات الاختصاص بشأن التعامل مع مرض كورونا المستجد وفي مقدمتها وزارتي الصحة والداخلية ومختلف الجهات ذات الصلة كاشفا عن مبادرته الى التوجيه بالتواصل مع قيادات القطاعات المعنية داخل محافظة الاحمدي للوقوف أولا بأول على الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة بعد الإعلان عن عدد من الإصابات، وان الجميع اكدوا اتخاذ كافة الاحتياطات واتباع المعايير الدولية المرعية في هذه الحالات.

وطمأن المحافظ جميع المقيمين على امتداد دولة الكويت بان الوضع في عهدة الجهات المختصة وان حكومة دولة الكويت كعادتها سباقة في التعامل مع مثل هذه المستجدات على النحو الذي يكفل سلامة الجميع، متوجها بالشكر الى مسؤولي الاجهزة على التعامل مع الازمة، والتي تعمل على مدار الساعة للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين بكويتنا الحبيبة علاوة على توفير كافة الامكانات المادية والبشرية التي تكفل الاداء الامثل في هذا الطارئ الصحي والذي لايقتصر على دولة الكويت.

واختتم المحافظ بمناشدة جميع المواطنين والمقيمين وزوار دولة الكويت باتباع توجيهات الجهات المختصة والبعد عن تداول الاشاعات ، وضرورة اخذ المعلومات من مصادرها حفاظا على المصلحة العامة، منوها الى ان اجهزة الدولة الاعلامية الرسمية تحيطنا اولا بأول بمختلف المستجدات.