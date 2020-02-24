“الطيران المدني”: وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من العراق في الوقت الراهن

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من الجمهورية العراقية الشقيقة في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس الكورونا المستجد «كوفيد 19» هناك.

وقالت الإدارة في بيان صحفي إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا موجودين في الجمهورية العراقية الشقيقة خلال الأسبوعين الماضيين في حين سيخضع أي كويتي قادم من العراق إلى الحجر الصحي.

وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من العراق نظرا إلى الوضع الحالي مشيرة إلى منع نقل ركاب الترانزيت القادمين من العراق.