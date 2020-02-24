سفارات الكويت بالبحرين وماليزيا وباكستان وقنصليتها بدبي تحتفي بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارات دولة الكويت في البحرين وماليزيا وباكستان وقنصليتها في دبي بمناسبة العيد الوطني ال59 لاستقلال دولة الكويت والذكرى ال29 للتحرير والذكرى ال14 لتولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.

وبهذه المناسبة أقام سفير دولة الكويت لدى البحرين الشيخ ثامر جابر الاحمد الجابر الصباح حفل استقبال وسط مشاركة رسمية وشعبية محلية واسعة حيث تقدم الحضور ممثل ضيف الشرف رئيس مجلس الوزراء البحريني الامير خليفة بن سلمان محافظ «المحافظة الجنوبية» الشيخ خليفة بن علي.

وقال الشيخ ثامر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان “احتفالاتنا الوطنية امجاد وفخر وانجازات تنموية تتواصل بقيادة قائد العمل الإنساني والحكمة والتواضع حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه”.

واضاف ان العلاقات الكويتية – البحرينية “تاريخية متجذرة ومتينه مبنية على مشاعر الحب والأخوة الصادقة والمصير الواحد” مؤكدا ان الكويت تنظر للبحرين “وطن الأهل والسند والبيت الواحد”.

وأشار إلى أهمية التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى لتعزيز ودعم جميع المصالح المشتركة في جميع المجالات السياسة والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية بما يخدم امن واستقرار وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه أشاد وزير الاعلام البحريني علي الرميحي في تصريح ل بالعلاقات الأخوية البحرينية الكويتية التاريخية الوطيدة والمتميزة وما تشهده من تقدم وازدهار على الأصعدة والمستويات كافة في ظل القيادتين الحكيمتين.

وأشار إلى مكانة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد في وجدان الشعوب الخليجية الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كقائد حكيم ارتقى بإنجازات بلاده وعزز من مكانتها المرموقة إقليميا ودوليا بفضل سياسته الخارجية الحكيمة ومبادراته الرائدة في خدمة الإنسانية.

وأكد حرص البحرين على مشاركة الشعب الكويتي احتفالاته بأعياده الوطنية اعتزازا بما يجمع من روابط “تاريخية نابعة من وحدة الدين واللغة والدم ووشائج القربى والمصير المشترك”.

حضر الحفل وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني والقائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد ورئيسة مجلس النواب فوزية زينل ورئيس مجلس الشورى علي الصالح وعدد من الشيوخ والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وجمع من الشخصيات السياسية والإعلامية.

وتضمن حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة الكويت لدى البحرين معرض صور لقادة الكويت والبحرين في تاريخهما الحديث.

وفي كولالمبور اقامت سفارة دولة الكويت في ماليزيا حفل استقبال بحضور رئيس البرلمان الماليزي محمد عارف وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي البعثات الدبلوماسية ورجال الأعمال والإعلاميين وعدد من الطلبة الكويتيين والجالية العربية.

وبهذه المناسبة رفع سفير دولة الكويت لدى ماليزيا الدكتور حمد بو رحمه في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم.

وقال السفير بو رحمه “ان هذه المناسبة العزيزة هي ذكرى سنوية تعطينا دافعا للقيام بمزيد من العمل ونحن نستذكر كفاح أجدادنا في تطوير وتنمية هذا الوطن” موضحا أن المواطن الكويتي يعيش في نعمة ورخاء بفضل جهود الحكومة الرشيدة وتعاون الشعب الكويتي.

واضاف في هذا الإطار أن العلاقة مع ماليزيا متينة وعريقة منذ أن تأسست العلاقات الدبلوماسية في عام 1974 مشيرا إلى وجود علاقات قوية ومستمرة في كل جميع المجالات والقطاعات المختلفة.

وحول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين أوضح السفير بورحمه أن سفارة الكويت بصدد متابعة التوقيع على اتفاقية مشتركة حول التشاور السياسي واتفاقية اللجنة المشتركة للشؤون الاقتصادية مضيفا أن هناك مذكرات تفاهم في طور الإعداد في مجال المعاهد الدبلوماسية.

الى اسلام اباد حيث اقامت سفارة دولة الكويت في باكستان حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بالاعياد الوطنية.

وفي رسالة بهذه المناسبة قال سفير دولة الكويت لدى باكستان نصار المطيري “منذ الاستقلال توظف الكويت سياسات متوازنة تهدف إلى تحقيق الرفاهية للشعب الكويتي وتعزيز التعاون مع الجيران في المنطقة وكذلك الأصدقاء حول العالم.

وأبرز السفير المطيري رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للتنمية الاقتصادية الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز إقليمي ودولي للتمويل والأعمال.

وأعرب السفير المطيري عن امتنانه لحضور شخصيات باكستانية رفيعة المستوى من بينهم وزراء ودبلوماسيون ورجال اعمال اضافة إلى عدد من الدبلوماسيين الكويتيين.

ومن جانبه قال الضيف الرئيسي للحفل الوزير الاتحادي للخصخصة محمد سومرو في تصريح مماثل ل “ان الكويت وباكستان تتمتعان بعلاقات تاريخية قوية” متمنيا للشعب الكويتي “المزيد من السعادة ومثل هذه الأيام في المستقبل”.

وقد حضر الحفل سفراء ودبلوماسيون من عدة دول وسياسيون باكستانيون بارزون.

كما اقامت القنصلية العامة لدولة الكويت في إمارة دبي والامارات الشمالية احتفالية وطنية بمناسبة الاعياد الوطنية بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين رفيعي المستوى على رأسهم ضيف الشرف وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن العويس وعدد من قناصل الدول الشقيقة والصديقة.

وبهذه المناسبة رفع القنصل ذياب الرشيدي اسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين والشعب الكويتي.

وقال الرشيدي في كلمته خلال الاحتفالية ان الكويت تسعى إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة الى اعلى المراتب “وتأتي دولة الإمارات الشقيقة في مقدمة تلك الدول”.

واكد ان العلاقات الثنائية بين البلدين ارسى دعائمها امير الكويت المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح وأخيه رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان “ومازالت هذه العلاقة المميزة تشهد المزيد من التقدم بفضل حنكة وحكمة قيادات البلدين”.

واضاف الرشيدي “في هذا المقام نؤكد حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على تعزيز وتلاحم هذه العلاقة الأخوية المتينة وحرصه كذلك على وحدة البيت الخليجي”.

وشدد على ان القنصلية الكويتية في دبي هدفها ترجمة هذه العلاقات من خلال بذل الجهد لتعزيزها وتقويتها والحفاظ على التاريخ والارث المشترك مع الإمارات.

وشهدت الاحتفالية عرض لوحات فنية غنائية قامت بها فرق إماراتية شعبية عبرت عن الترابط الوثيق بين الشعبين إضافة الى معرض مصاحب تضمن صورا تاريخية تجمع قيادات البلدين.