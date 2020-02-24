“الطيران المدني”: وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا في الوقت الراهن

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الاثنين عن وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من جمهورية كوريا الجنوبية ومملكة تايلند وإيطاليا في الوقت الراهن بناء على تعليمات وزارة الصحة وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس الكورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت الادارة في بيان صحفي إنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة او سمة دخول سابقة إلى دولة الكويت ممن كانوا متواجدين في كوريا الجنوبية وتايلند وإيطاليا في حين سيخضع أي كويتي قادم من هذه الدول للحجر الصحي.

وأضافت أنه سيتم إيقاف إصدار سمة دخول للقادمين إلى البلاد من هذه الدول نظرا للوضع الحالي.