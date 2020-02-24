وزير الصحة: أقسمت كطبيب قبل أن أكون وزيرا على الحفاظ على صحة الناس

دعا وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح الجميع إلى متابعة المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم لمعرفة حقيقة ما اتخذته وزارة الصحة من إجراءات بكامل المهنية ودون انصياع لأي ضغوط أو حسابات سياسية لا محل لها في قاموس الحرص على الوطن وصحة المواطنين.

وقال الوزير في تغريدات على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “قال تعالى: « وإنه لقسم لو تعلمون عظيم »، أقسمت كطبيب قبل أن أكون وزيرا على الحفاظ على صحة الناس وعدم التهاون بها، فلم وَلَن أحنث بقسمي يوما، فلست بحمد الله ممن يلتمس رضا الناس بسخط الله جل في علاه، وَلَن أفرط بثقة أولاني إياها سيدي سمو الأمير – حفظه الله ورعاه – من أجل دنيا لو دامت لغيري ما وصلت إلي.

وأرجو من الجميع متابعة المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم لمعرفة حقيقة ما اتخذته وزارة الصحة من إجراءات بكامل المهنية ودون انصياع لأي ضغوط أو حسابات سياسية لا محل لها في قاموس الحرص على الوطن وصحة المواطنين”.