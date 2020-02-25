«الخارجية» تجدد مناشدتها للمواطنين بعدم السفر للدول التي سجلت إصابات بـ«كورونا»

جددت وزارة الخارجية مناشدتها للمواطنين الكويتيين بعدم السفر الى الدول التى سجلت بها حالات مؤكدة ل«فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مؤخرا وبتأجيل سفرهم في الوقت الراهن حتى إشعار أخر.

كما دعت الوزارة المواطنين المتواجدين حاليا في تلك الدول الى مغادرتها فورا حفاظا على سلامتهم مع ضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء تواجدهم في تلك الدول حتى مغادرتهم لها بما في ذلك إتباع إجراءات السلامة والإلتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية في تلك الدول والاتصال بهواتف الطوارئ لسفارات دولة الكويت الموجودة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية عند الحاجه لأي مساعدة.