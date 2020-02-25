سفارتا الكويت بالأردن والنمسا وقنصليتها بإسطنبول تحتفل بالأعياد الوطنية

احتفلت سفارتا دولة الكويت في الأردن والنمسا وقنصليتها في اسطنبول بمناسبة العيد الوطني ال59 للاستقلال الكويت والذكرى ال29 للتحرير والذكرى ال14 لتولي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.

وبهذه المناسبة تقدم سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني وأركان السفارة مستقبلي المهنئين من كبار المسؤولين الأردنيين ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون الخليجي العربي والهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية وأبناء الجالية الكويتية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية الأردنية.

ورفع السفير الديحاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وشعب الكويت كافة بمناسبة الأعياد الوطنية الغالية.

وقال إن ذكرى يوم الاستقلال تعد “تاريخا راسخا في ذاكرة الوطن ويوما مهما في نفوس أهل الكويت لأنه شكل مرحلة جديدة في تاريخ الكويت وجسد تطلعات شعبها عبر وضع رؤية مشرقة وتأسيس مفاهيم صلبة لقيام الدولة الحديثة”.

وأضاف أن الكويت بدأت منذ ذلك الحين رسم الخطوط العريضة لنهضتها الشاملة من خلال التمسك بالتنمية البشرية وتحقيق الرخاء الاقتصادي والارتقاء في نظم العمل وتعزيز مبادئ التسامح والسلام.

وذكر أن الأعياد الوطنية تمثل ذكرى مشرفة لما صنعه أبناء الكويت الذين وقفوا صفا واحدا متلاحمين تحت راية القيادة الحكيمة للبلاد عبر أعوام مديدة شهدت الكثير من التحديات والإنجازات.

وأوضح ان الكويت عملت على ترسيخ علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة على مبادئ ثابتة وصلبة اساسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والدعوة لحل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول ومبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة.

وشدد بهذه المناسبة على عمق العلاقات الكويتية الأردنية التي تعد “نموذجا مميزا للعلاقة الثنائية” لافتا إلى أنها بلغت تطورا وريادة بفضل الرعاية والاهتمام البالغين من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وابتهل الديحاني الى المولى تبارك وتعالى بحفظ الكويت قيادة وحكومة وشعبا وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار وينعم على البلاد بحاضر مزدهر ومستقبل مشرق يشهد مزيدا من الإنجازات في شتى ميادين الحياة.

من جانبه وصف رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز في تصريح ل العلاقات «الكويتية -الأردنية» بانها دائما كانت متينة واخوية ومميزة ويعكسها التطور المحقق في مختلف المجالات.

وأشاد الرزاز بدور سفير دولة الكويت عزيز الديحاني في تنمية علاقات التعاون الاخوي بين البلدين والارتقاء بها الى مستوى متقدم.

وحضر الاحتفال رئيس الديوان الملكي الأردني يوسف العيسوي ومستشار العاهل الأردني لشؤون العشائر سعد السرور ورئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورؤساء وزراء سابقون ومسؤولون حكوميون وشخصيات سياسية وبرلمانية واقتصادية وممثلو وسائل الاعلام المختلفة.

وأقيم على هامش حفل الاستقبال معرض شارك فيه مكتب وكالة الأنباء الكويتية لدى الأردن بعدد من إصداراتها التي تجسد تاريخ الكويت السياسي ونهضتها العلمية والثقافية والحضارية إلى جانب مشاركات من شركة الخطوط الجوية الكويتية وبنك الكويت الوطني والبنك الأردني الكويتي وشركة زين للاتصالات.

وفي النمسا قال سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي في تصريح ل خلال الاحتفال ان هذه المناسبات الوطنية تعبر عن التلاحم الشديد والارتباط الوثيق بين القيادة الحكيمة والشعب الكويتي الذي تنعم ارضه بالأمن والامان والسلام والاستقرار. وتقدم السفير معرفي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي بهذه المناسبة الغالية.

واعرب عن اعتزازه بما تحقق من انجازات في دولة الكويت على جميع الاصعدة بفضل الرؤية الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

ونوه السفير معرفي بالعلاقات المتينة والراسخة التي تربط الكويت والنمسا في مختلف المجالات مؤكدا ان للكويت مكانة مميزة لدى الساسة في النمسا نتيجة نجاح السياسة الخارجية الكويتية على الصعيدين الانساني والدبلوماسي.

من جهته تقدم رئيس النمسا السابق الدكتور هاينز فيش والرئيس المشارك للمجلس الاستشاري لمركز «بان كي مون» للمواطنة العالمية بالتهنئة والتبريكات لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والحكومة والشعب الكويتي بهذه المناسبة الوطنية.

واشاد فيشر بدعم الكويت لبرامج مركز «بان كي مون» للمواطنة العالمية الذي يهدف الى دعم خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتمكين المرأة والشباب في المجتمعات.

بدورها هنأت المدير العام الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات غادي والي الكويت بهذه المناسبة الوطنية.

وحضر الحفل حشد كبير من المسؤولين وعدد من السياسيين ومسؤولي الامم المتحدة ومنظمة الدول المصدر للنفط «أوبك» ورجال الاعمال والثقافة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية ورؤساء المنظمات الدولية. وفي إسطنبول أقام القنصل العام لدولة الكويت في اسطنبول محمد المحمد حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية.

أكد في كلمة ألقاها خلال الحفل أن العيد الوطني يمثل للجميع ما وصلت إليه دولة الكويت من تقدم وازدهار وتطور في مختلف المجالات.

وأضاف “أتمنى أن يدوم على شعبنا وبلدنا الأمن والاستقرار بفضل القيادة الحكيمة التي دائما توصلنا إلى بر الأمان”.

فيما عبر ضيوف الحفل خلال هذه المناسبة عن مشاعر التهاني بهذه الذكرى الوطنية البارزة منوهين بما حققته دولة الكويت من تقدم في مختلف المجالات وبالعلاقات الوثيقة القائمة بين الكويت وتركيا.

وفي نهاية الحفل قدم القنصل المحمد شكره وتقديره الكبير لكل من شارك في فرحة الكويتيين بالأعياد الوطنية.