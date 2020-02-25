سمو الأمير يعزي الرئيس المصري بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الاسبق سائلا سموه المولى جل وعلا ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى اخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الاسبق سائلا سموه المولى جل وعلا ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.