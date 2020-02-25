«الجراحين الكويتية» تدعم الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة حول الوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد

صرحت جمعية الجراحين الكويتية أنه و في خضم الاحداث المتسارعه لفيروس كورونا المستجد وسرعة انتشاره في العالم وبعد اكتشاف ٨ حالات قادمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى دولة الكويت ، ومن واقع مراقبتنا للاجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة الصحة الكويتية ، فإن جمعية الجراحين الكويتية تدعم وتمد يد العون لجميع الاجراءات التي قامت بها ولا زالت تقوم بها وزارة الصحة الكويتية والتي تتماشى تماما مع البروتوكولات العالمية لمنظمة الصحة العالمية.

و تشدد جمعية الجراحين على عدم الهلع والخوف من هذا المرض ونرجوا من الجميع الإلتزام التام بتعليمات وزارة الصحة حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين. وأن لا يتم الاستماع الى الإشاعات التي تنقل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأخذ المعلومات من مصدرها ممثلة بوزارة الصحة.

كما أن جمعية الجراحين الكويتية سوف تدشن خطاً ساخنًا للرد على جميع الإستفسارات بخصوص هذا الشأن .

و تؤكد جمعية الجراحين بأن سلامة وصحة المواطنين والمقيمين فوق أي اعتبار ولا يوجد لدينا شك بالإجراءات المتعلقة بطرق الأمن والسلامة و الوقاية المتبعة من وزارة الصحة ونسأل الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وأن يمن على المرضى بسرعه الشفاء .