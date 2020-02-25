وزير الدفاع يعزي نظيره المصري في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء برقية تعزية إلى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية الشقيقة الفريق أول محمد زكي بوفاة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك.

وأعرب الشيخ أحمد المنصور في برقيته التي نقلها بيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.