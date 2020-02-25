«المشروعات السياحية»: تخصيص منتزه الخيران لإيواء المشتبه في إصابتهم بـ«كورونا»

أكدت شركة المشروعات السياحية، اليوم الثلاثاء، أنه بناء على طلب وزارة المالية فقد تقرر إغلاق منتزه الخيران لتخصيصه لإيواء المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان على حسابها في «انستغرام»، إنه «لأمر استثنائي وطارئ ومن منطلق مسؤوليتنا ومشاركتنا في تنفيذ خطط الطوارئ التي وضعتها الحكومة، فقد تقرر إغلاق منتزه الخيران، ابتداء من الغد، استجابة لوزارة المالية لتخصيص هذا الموقع كأحد المواقع التي يتم إيواء المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والخطط الموضوعة لمواجهة الفيروس».