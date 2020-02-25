جامعة الكويت: إجراءات احترازية ضد كورونا

أكدت جامعة الكويت حرصها على اتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية بشأن فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» حفاظا على سلامة أبنائها وبناتها الطلبة وجميع مرتادي الحرم الجامعي بكافة المواقع الجامعية.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان هذه التدابير جاءت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية في الدولة في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار الفيروس.

أشارت الجامعة الى أن الدوام الدراسي مستمر ولم يتم تعطيل الدراسة ويتم التنسيق مع الجهات العليا في الدولة في حال استدعى الوضع وقف الدراسة وفقا لتوجيهات وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وأوضحت أنها قامت ومن خلال الجهة المعنية وهي إدارة الأمن والسلامة بإطلاق حملات توعوية صحية موجهة للطلبة ومرتادي للحرم الجامعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكيفية الوقاية من «فيروس كورونا المستجد كوفيد 19» قبل ظهور الحالات المصابة في دولة الكويت من خلال الرسائل التوعوية الموجهة عبر حسابات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للادارة.

ولفتت الى انه تم عرض فيديوهات توعوية في الشاشات الموجودة بالكليات وتوزيع البروشورات التوعوية في جميع العيادات الطبية المتنشرة في جميع المواقع الجامعية.

وبينت انه تم اطلاق الحملة التوعوية التثقيفية ضمن خطة التوعوية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بهذا الخصوص حيث سيتم اطلاق الحملة ومعرض صباح يوم الأحد المقبل في موقع الخالدية بالتعاون مع وزارة الصحة وسيتحدث أطباء متخصصون حول طرق الوقاية من الفيروس وطرق العلاج والتصدي له.

كما قامت إدارة الأمن والسلامة بتمديد العمل المسائي للمسعفين والمسعفات في العيادتين الطبيتين المخصصتين لسكن الطلاب وسكن الطالبات في فترة عطلة الأعياد الوطنية تحسبا لوجود اشتباه بأي إصابة والتواصل مع الخط الساخن المخصص لوزارة الصحة.

واوضحت انه تم تزويد العيادتين بالكمامات ومعقمات الأيدي وبروشورات توعوية باللغة الانجليزية للطلبة الأجانب الى جانب تزويد جميع مراكز العمل وأماكن التجمعات الطلابية بالكمامات ومعقمات الأيدي.

واشارت الجامعة الى انها قامت بتعليق كافة الأنشطة الرياضية حتى إشعار لاحق داعية الى استقصاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة وعدم الالتفات إلى الأقاويل والإشاعات.