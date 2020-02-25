«القوى العاملة» لأصحاب العمل: توفير كمامات طبية لحماية العمالة

أفاد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة الدكتور مبارك العازمي أن الهيئة حرصت على توعية أصحاب الأعمال والعمال بفيروس كورونا في ظل الظروف المحلية وخوفا من انتشار الفيروس.

ودعا العازمي أصحاب العمل للقيام بدورهم لحماية عمالم بتوعية العمال لوقايتهم واتخاذ الإجراءات الإحترازية من الفيروس وطالبهم بتوفير كمامات طبية لحمايتهم من انتقال الأمراض وخاصة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد العازمي العمال الالتزام بالإجراءات الوقائية وعند شعورهم بأعراض الفيروس أو أحد زملائهم بالعمل بسرعة التواصل مع وزارة الصحة عبر هواتفهم والمخصصة لهذا الإجراء.

وذكر العازمي أن الهيئة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية داخل مركز إيواء العمالة الوافدة لوقاية العمالة المتواجدة من انتشار الفيروس، لافتا إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة قامت بتوفير خط ساخن لأي استفسار أو اشتباه بإصابة العمال بفيروس كورونا المستجد لتواصل أصحاب العمل والعمال وحمى الله جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة من كل سوء وحفظ الله الكويت من كل شر.