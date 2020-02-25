«الخارجية» تدعو المواطنين المتواجدين بالمناطق التي تم تعليق الرحلات الجوية إليها للتواصل معها

دعت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء كافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا في المناطق التي ظهرت بها إصابات «فيروس كورونا المستجد كوفيد 19» ‏وتم تعليق الرحلات الجوية بين دولة الكويت وبينها وهي كوريا الجنوبية وإيطاليا وتايلند ‏إلى ضرورة التواصل مع بعثات دولة الكويت في تلك الدول على هواتف الطوارئ التالية وذلك لتقديم المساعدة اللازمة لهم وتسهيل عودتهم إلى البلاد.

رقم الطوارئ في سيئول :«00821067483688» رقم الطوارئ في تايلاند :«0066918909998» رقم الطوارئ في روما :«00393438598765» رقم الطوارئ في قنصلية ميلان:«00393317207743».