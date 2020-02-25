«الخطوط الكويتية»: إعداد بدائل مناسبة لعودة مسافرينا من بانكوك وروما وميلانو

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أن الدوائر المعنية في الشركة قامت بإعداد البدائل المناسبة لعودة المواطنين إلى أرض الوطن من الوجهات التي أوقفت رحلاتها إليها للوقاية من إصابات فيروس «كورونا المستجد كوفيد 19».

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن هذا الإجراء يأتي بناء على قرارات وقف تشغيل الرحلات إلى عدد من الوجهات إستجابة لتوجيهات السلطات الحكومية المختصة للوقاية من الإصابات بالفيروس.

وأوضحت الشركة أنه سيتم التواصل مع المواطنين المتواجدين في تلك البلدان بهذا الخصوص وذلك لضمان عودتهم بالسلامة إلى أرض الوطن.

وأضافت أنه بإمكان المسافرين الكرام التواصل مع مكاتب الشركة في المحطات المعنية وذلك لمزيد من الاستفسارات بحسب ما يلي: – «روما» على الارقام التالية:«00390642364201» أو «00393356069773» أو «00393356070287».

– «ميلانو» على الارقام التالية: «00390274868501» أو «00390274868502» أو «00390274866209». – «بانكوك» على الرقم التالية: «006626540545» متمنية السلامة للجميع وشاكرة لهم تفهمهم وتعاونهم.