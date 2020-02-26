بعثات دبلوماسية كويتية تحتفل بالأعياد الوطنية

أحتفلت البعثات الكويتية في كل من جنيف والمغرب والجزائر ومالطا وتركيا وأوكرانيا وبلجيكا وموريتانيا والسنغال والهند بمناسبة العيد الوطني ال59 والذكرى ال29 ليوم التحرير.

وحضر الاحتفالات التي اقامتها البعثات الكويتية في اماكن ابتعاثها عدد من المسؤولين الدوليين والشخصيات السياسية والثقافية والدبلوماسية للتعبير عن تهنئتهم للكويت بهذه المناسبة.

وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم ان حرص رؤساء مختلف منظمات الامم المتحدة وكبار الشخصيات من الدول الشقيقة والصديقة على تهنئة الكويت في عيدها الوطني وذكرى تحريرها يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها في اروقة الامم المتحدة ومنظماتها.

واضاف الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية على هامش فعاليات احتفال المندوبية بالعيد الوطنى وذكرى التحرير “ان دولة الكويت تحظى بتلك المكانة بفضل السياسة الانسانية الحكيمة لسمو امير البلاد حفظه الله ورعاه والتي جعلت من الكويت عاصمة للعمل الانساني ومن اميرها أميرا للحكمة وقائدا إنسانيا ورجلا للسلام مع حرص الدولة على ان تكون دوما في طليعة داعمي منظمات الامم المتحدة”.

وقد حضر الحفل كل من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ولولوة الخاطر المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية ونائب وزير الخارجية التركي ونظيره الآذربيجاني وكبار المسؤولين بالمقر الاوروبي للامم المتحدة في جنيف.

كما شارك في الحفل مديرو منظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الاحمر الى جانب كبار سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى الامم المتحدة.

ومن جانبه، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية في تصريح ل على هامش الاحتفال ان كلمات التهنئة لا تكفي للتعبير للكويت اميرا وحكومة وشعبا عن امتنان منظمة الصحة العالمية لما قدمته من مساهمات انسانية انقذت ارواح الكثير من البشر.