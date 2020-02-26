«التجارة»: إغلاق 14 صيدلية جديدة لم تلتزم بأسعار الكمامات الطبية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إغلاق 14 صيدلية جديدة لم تلتزم بالقرار الوزاري الخاص بتحديد أسعار بيع الكمامات الطبية ليرتفع بذلك عدد الصيدليات التي تم إغلاقها للأسباب ذاتها إلى 19 صيدلية حتى الآن.

وقالت «التجارة» في بيان صحفي اليوم الاربعاء إن الفرق التفتيشية التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك استقبلت 205 مكالمات على الخط الساخن «135» والكشف على 187 صيدلية وعمل 20 محضر ضبط لصيدليات ومحلات مخالفة.

وأضافت أن إغلاق تلك الصيدليات جاء لكونها تبيع بعض المستلزمات الطبية بأسعار مصطنعة وعدم التزامها بقرارات الوزارة مستغلة الظروف الراهنة مع الاحترازات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأشارت الى أن الإغلاق نفذ بتعليمات من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بعد مخالفة الصيدليات لقوانين عدة من ضمنها مخالفة قرار تحديد اسعار الكمامات الطبية.

وأكدت “انها لن تتوانى” عن إغلاق أي صيدلية او محل لبيع المستلزمات الطبية او استغلال الظروف وهي مستمرة في الجولات التفتيشية في كل الأوقات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أعلنت أمس الثلاثاء إغلاق خمس صيدليات لعدم التزامها بالقرار الوزاري بشأن تحديد أسعار بيع الكمامات الطبية.

وكان الوزير الروضان أصدر قرارا وزاريا بناء على كتاب من وزارة الصحة الكويتية بشأن تحديد اسعار بيع الكمامات الطبية حيث تتراوح أسعارها ما بين 100 فلس و 320ر1 دينار كويتي.