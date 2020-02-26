«الأرصاد»: طقس غير مستقر.. ورياح مثيرة للغبار

توقع مراقب محطات الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني ضرار العلي أن يكون الطقس غير مستقر والرياح شمالية غربية نشطة مثيرة للغبار مع انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة العظمى بفارق 6 إلى 7 درجات مئوية عن يوم أمس الثلاثاء.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية اليوم الأربعاء إن البلاد تأثرت ابتداء من مساء أمس الثلاثاء بحالة عدم استقرار في الطقس تزامنا مع مرور جبهة هوائية باردة أدت إلى نشاط في الرياح الشمالية الغربية بلغت سرعتها أكثر من 60 كيلو مترا في الساعة مثيرة للغبار.

وأضاف العلي أن الرؤية الأفقية انخفضت وانعدمت في بعض الاماكن خاصة المكشوفة صاحبها أمطار رعدية متفرقة تراوحت كمياتها ما بين 2 و 5 مليمترات.

وتوقع أن يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية مع انخفاض الرؤية الأفقية وأن يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من مساء اليوم.

وأكد العلي على مرتادي البحر ضرورة أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج الى أكثر من 6 اقدام وكذلك قائدي المركبات خصوصا على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ وكذلك ممن يعانون الربو والحساسية حفاظا على صحتهم.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق ادارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وعبر حسابات التواصل الاجتماعي kuwaitmet والموقع الخاص بادارة الارصاد الجوية «met.gov.kw» وعدم الالتفات إلى الاشاعات وتداولها ومتابعة النشرات والتحذيرات من المصادر الرسمية.