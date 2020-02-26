«الشؤون» تسمح لـ«التعاونيات» بتوفير مستلزمات الوقاية من «كورونا»

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن السماح في وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات التعاونية باستخدام البنود المخصصة لها من الميزانية الخاصة بكل جمعية على حدة لتوفير المستلزمات اللازمة لحماية المساهمين من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة العقيل في تصريح صحفي أنه تم التنسيق مع اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية من أجل توفير كافة المستلزمات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا مثل الكمامات والمعقمات والمنظفات وكل الأدوات اللازمة والتي تساهم في وقاية المواطنين من فيروس كورونا.

وأشارت العقيل إلى أن العمل التعاوني في دولة الكويت لا يقتصر فقط على الجوانب الاستهلاكية انما هناك أدوار متعددة تقوم بها الجمعيات التعاونية في البلاد لتحقق التكافل الاجتماعي وخدمة المساهمين في مختلف المجالات وفقاً للقانون الذي ينظم عمل هذه الجمعيات لافتة إلى أن التجربة التعاونية الكويتية تعد مثالاً يحتذى على مستوى المنطقة العربية.