«الجنائز»: إجراءات احترازية للوقاية من «كورونا»

أكد مدير إدارة شئون الجنائز ببلدية الكويت د. فيصل العوضي أن إدارة شئون الجنائز وفرت كمامات للمعزين وأهالي المتوفين بجميع صالات العزاء وكذلك مطهرات تعقيم اليدين نظرا لأنها من الأماكن التي يكون فيها تجمعات للمواطنين والمقيمين .

وتابع د.العوضي أن بلدية الكويت ممثلة في إدارة الجنائز تسخر جهودها لتقديم كل ما يساهم في تفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا

من خلال وضع الارشادات الوقائية على شاشات العرض داخل صالات العزاء بجميع المقابر.

وطالب العوضي جميع المعزيين وأهالي الجنائز التعاون والالتزام بكافة الارشادات الوقائية التى تم وضعها داخل صالات الجنائز حفاظا علي الصحة العامة.