«الهلال الأحمر»: متطوعو الجمعية مستعدون لخدمة المراكز الصحية في مواجهة «كورونا»

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الدكتور هلال الساير استعداد متطوعي الجمعية لخدمة الوطن سواء في المستشفيات والمراكز الصحية وأماكن الحجر وتسخير كل امكانياتها لوزارة الصحة بهدف خدمة المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وقال الساير لوكالة الانباء الكويتية اليوم الاربعاء إن الجمعية تعمل على نشر التوعية بهذا الفيروس من خلال البرشورات والمحاضرات التوعوية منوها بجهود وزارة الصحة الدؤوبة وجهود العاملين فيها الذين يبذلون كل ما في وسعهم لخدمة المرضى والمجتمع.

وشدد على أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح والعاملين معه لمواجهة ومتابعة تطورات الفيروس ومنها الحجر الصحي والعزل في المنازل متوافقة مع إجراءات ومعايير منظمة الصحة العالمية وتأتي وفقا لخطة التأهب والاستجابة للفيروس التي اتخذتها المنظمة.

وأشار الدكتور الساير الى أهمية تضامن العالم للحد من تفشي المرض داعيا الجميع الى تقديم الدعم الكامل لوزارة الصحة في جهودها الدؤوبة لمواجهة تفشي الفيروس في الكويت.