«الأوقاف»: خطبة الجمعة عن كورونا.. والمدة لا تزيد عن 10 دقائق

ترأس وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد أسد عمادي اجتماعاً طارئاً حضره وكلاء وزارة الأوقاف المساعدين اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات في الوزارة لبحث دور الوزارة التوجيهي في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد أسد عمادي أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد بحضور الوكلاء المساعدين أسفر عن مجموعة من التوجيهات والتعليمات للعاملين في الوزارة ولعموم الجمهور تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن التعامل مع فيروس كورونا.

وقال عمادي في تصريح صحافي: تم التركيز على ضرورة قيام الوزارة بالدور التوجيهي لتوعية الجمهور سواء كان من المواطنين أو المقيمين للتعامل مع هذا الحدث بطريقة صحيحة ومن وجهة نظر شرعية.

وأضاف عمادي: كما تم الاتفاق على تخصيص خطبة يوم الجمعة القادم لموضوع التعامل الشرعي مع الأمراض والتي ستكون ملزمة للخطباء بجميع المساجد بالإضافة إلى المساجد التي تقام فيها خطبة الجمعة للناطقين بغير اللغه العربية لتوعية الجمهور بوجهة النظر الشرعية في كيفية التعامل مع هذا الحدث والابتعاد عن الإشاعات مع حث الأئمة والخطباء بتحديد مدة خطبة صلاة الجمعة على أن لا تتجاوز عشر دقائق خلال الفترة المقبلة وإلى إشعار آخر.

وأوضح عمادي: إن وزارة الأوقاف ستعمل بكل طاقاتها انطلاقًا من توجيهات مجلس الوزراء وانسجاما مع خطتها الاستراتيجية وقياما بدورها التوعوي والتثقيفي في المجتمع حيث كلفت الأجهزة المعنية في قطاعاتها المختلفة بضرورة العمل على تثقيف العاملين فيها وذلك من خلال إنتاج فلاشات توعوية ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بالإضافة إلى نشر كل التوجيهات والتعليمات الصادرة سواء كانت من قبل مجلس الوزراء أو وزارة الصحة فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وتابع عمادي: إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدأت خطواتها التنسيقية مع وزارتي الصحة والإعلام لتثقيف الجمهور وتوعيته في الجوانب الشرعية المتعلقة بمثل هذا الحدث عبر تلفزيون وإذاعة دولة الكويت وجميع وسائل النشر الأخرى بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي .

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف قررت تأجيل كل الاحتفالات والمؤتمرات والورش والفعاليات والأنشطة التي تقيمها قطاعات وإدارات الوزارة المختلفة إلى إشعار آخر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوزيع بوسترات بتوجيهات توعوية وتثقيفية وبتعليمات إحترازية وبلغات مختلفة في جميع المساجد.

وقال عمادي: كما حثت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جميع العاملين في المساجد بضرورة التأكيد على نظافة المساجد وتوفير مستلزمات النظافة الكافية لجمهور المصلين بشكل دائم ومستمر.