«الخطوط الكويتية»: تشغيل رحلة خاصة واحدة إلى مدينة ميلانو في إيطاليا لإجلاء المواطنين الكويتيين

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية بأنه استكمالا لدورها في خدمة المواطنين والمقيمين وقطاع الطيران المدني في دولة الكويت وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني فإنها ستقوم بتشغيل رحلة خاصة واحدة إلى مدينة ميلانو في إيطاليا لإجلاء المواطنين الكويتيين على أن يكون موعد مغادرتها لميلانو يوم غدٍ الخميس الساعة ٢:٢٥ مساء بتوقيت ميلانو ووصولها إلى مطار الكويت الدولي الساعة ١٠:١٥ مساء بتوقيت الكويت، راجين من المواطنين الموجودين هناك التواصل مع السفارة الكويتية في إيطاليا والقنصلية الكويتية في ميلانو بهذا الخصوص،، آملين لهم جميعاً عودا حميدا وسالما إلى أرض الوطن.