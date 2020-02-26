سمو ولي العهد يهنئ المواطنين والمقيمين بالاعياد الوطنية

هنأ سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وأبناءه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بالذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى التاسعة والعشرين ليوم التحرير مقدرا سموه ما أبداه المواطنون والمقيمون من مظاهر الفرحة بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين علي نفوس اهل الكويت جميعا من خلال مشاركتهم الفعالة في هذه الاحتفالات والتي جسدت روح الاسرة الكويتية الواحدة المتآلفة والمتواده.

مشيدا سموه بالجهود الكبيرة المبذولة من وسائل الإعلام الرسمية والخاصة والجهات الامنية والمتمثلة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني بقياداتها وضباطها وافرادها لتأمين الاجواء المريحة بهذه الاحتفالات وما اظهره رجالها من تعامل راق مع المواطنين والمقيمين وما ابدوه من حرص على امنهم وسلامتهم من خلال المشاركات المقدرة التي قامت بها جميع الجهات الرسمية الاخرى للتحضير والاعداد لهذه الاحتفالات الوطنية.

مستذكرا سموه شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا عن الوطن الغالي والذود عنه سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما وجه سمو ولي العهد تحية شكر وتقدير إلى الإخوة الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قيادة وشعبا على مشاركتهم دولة الكويت افراحها واحتفالاتها الوطنية متمنيا سموه لدول المجلس وشعوبها كل التقدم والازدهار.

داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز الكويت ويديم عليه نعمة الامن والامان والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.