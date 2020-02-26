سمو الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بالأعياد الوطنية

هنأ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اخوانه وأبنائه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الكويت الطيبة بالذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى التاسعة والعشرين ليوم التحرير مشاركا سموه رعاه الله لهم الأفراح والابتهاج بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين والغاليتين على نفوس الجميع داعيا سموه حفظه الله الى استشعار نعمة التحرير التي من بها المولى تعالى على الوطن العزيز وما يستوجبه ذلك من شكر وثناء للمنعم ومن محافظة على أمن الوطن العزيز والوفاء والاخلاص له وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمته والإرتقاء به وتعزيز وحدته الوطنية والتمسك بها مقدرا سموه رعاه الله ما أبداه المواطنون الكرام والمقيمون من مظاهر الفرحة والابتهاج بهاتين المناسبتين عبر مشاركتهم الفعالة وحضورهم ومتابعتهم للاحتفالات الوطنية منذ انطلاقها والتي أشاعت السرور في نفوس المواطنين الكرام والمقيمين وجسدت أواصر الأسرة الكويتية الواحدة في توادها وتماسكها مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات الأمنية والعسكرية في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني لتأمين الأجواء المريحة والمطمأنة لهذه الاحتفالات وبما أظهره رجالها من تعامل راق ورفيع وما أبدوه من حرص ومحافظة على النظام والأمن.

كما أشاد سموه رعاه الله بالمشاركات المتميزة التي قامت بها الجهات الأخرى للتحضير والإعداد لهذه الاحتفالات الوطنية وعلى وجه الخصوص اللجنة الوطنية العليا للتحضير والإعداد للاحتفالات بالأعياد الوطنية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة ووزارة التربية والإدارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وما صاحب ذلك من تغطيات إعلامية واسعة قامت بها مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية والخاصة مشكلين بهذا التعاون ملحمة وطنية رائدة معبرة عن الإخلاص والوفاء للوطن العزيز ومبرزين الوجه الحضاري له مستذكرا سموه رعاه الله شهداء الكويت الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا عن تراب الوطن الغالي والذود عنه ومبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته.

كما وجه سموه رعاه الله تحية إجلال وتقدير إلى اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشاركة دولهم لدولة الكويت أفراحها بأعيادها الوطنية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي والتي جسدت عمق أواصر العلاقات التاريخية والحميمة والراسخة التي تربط دول وشعوب مجلس التعاون والتي تركت أطيب الأثر في نفوس المواطنين وأبلغه متمنيا سموه لهم دوام الصحة وموفور العافية ولدول مجلس التعاون وشعوبها كل الرقي والازدهار كما شكر سموه إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية والدول الصديقة على مشاركة دولهم افراح الكويت الوطنية راجيا لهم موفور الصحة وتمام العافية سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يكلل جهود أبنائه بالتوفيق والسداد لكل ما فيه خدمته ورفعته وإعلاء شأنه.