«الصحة»: 43 حالة إصابة مؤكدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن رصد إصابة 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص قدموا من إيران، مشيراً إلى أنه تم عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في مؤتمر صحفي على تلفزيون الكويت إنه تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة في الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

وأضافت أنه تم دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنه كانت هناك فرق مشكّلة وموجودة بالأساس للتعامل مع تسجيل أول حالات بفيروس كورونا.

وتابعت: وقد طبّقنا الحجر الصحي بشأن فيروس كورونا كما توصي به منظمة الصحة العالمية.

وناشدت الوزارة المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإرشادات الصحية الرسمية بشأن فيروس كورونا.