«الداخلية» تتخذ إجراءات وقائية لمواجهة ڤيروس «كورونا» المستجد

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه في اطار الاجراءات التي تتخذها دولة الكويت لمواجهة فيروس كورونا المستجد فقد تقرر تعليق استخدام المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبطاقة الشخصية « الهوية الوطنية » للتنقل من والى دولة الكويت .

ولفتت ادارة الاعلام الأمني الى استثناء الكويتيين الموجودين بالخارج في حال خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت في حال دخولهم بالبطاقة الشخصية « الهوية الوطنية » الخاصة بهم.

وتوضح الإدارة أن هذا الاجراء مؤقت و من شأنه اطلاع الجهات المعنية بالمنافذ على الدول التي زارها القادم قبل وصوله لدولة الكويت لتطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية عليه.