وزير الخارجية يعزي في السفارة المصرية بوفاة الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك

قدم معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية اليوم الخميس واجب العزاء لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى فخامة محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية الشقيقة رحمه الله.

وأعرب معاليه في كلمة خطها في سجل التعازي بمقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت عن خالص مشاعر العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل مستذكرا وبكل اعتزاز وتقدير الموقف التاريخي الذي اتخذه فخامته تجاه نصرة الحق الكويتي إبان فترة الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت.

وتوجه ببالغ التعازي وخالص المواساة لأسرة وذوي الفقيد متضرعا للباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته أن يلهمهم جميعا جميل الصبر والسلوان.