«التربية»: ندرس إعداد منصة تعليمية لتعزيز التعلم الذاتي

أعلنت وزارة التربية، أنها تدرس وضع خطط لإعداد منصة تعليمية يتوفر من خلالها مصادر تعلم متنوعة تعزز التعلم الذاتي.

وقالت الوزارة في تغريدات عبر حسابها الرسمي في تويتر: «تدرس وزارة التربية وضع خطط لإعداد منصه تعليمية يتوفر من خلالها مصادر تعلم متنوعه تعزز التعلم الذاتي، إضافة إلى فصول افتراضية، يمكن للمعلم فيها التسجيل لفتح فصل مادة دراسية في ساعة معينة وإبلاغ الطلبة للدخول في الفصل وتلقي الدرس، وجاري التنسيق مع جهات معنية للبدء في هذا الأمر بشكل تجريبي».

جدير بالذكر، أن وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي أعلن عن تعديل التقويم الدراسي تطبيقاً لتوصيات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية ازاء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».