«الجمعية الطبية»: فتح باب التطوع للطواقم الطبية لمواجهة كورونا

أعلنت الجمعية الطبية الكويتية عن فتح باب التسجيل للتطوع عند الحاجة للفرق الطبية والفنية والتمريضية في ظل ظروف الوضع الصحي الذي تمر به البلاد والمنطقة العالمية والإقليمية من انتشار لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الجمعية على تسخير كافة الإمكانات المعالجة لمواجهة الفيروس ، معبره عن فخرها بما يقوم به الطاقم الطبي في جموع الأطباء الكويتيين والوافدين جميعا، وكذلك ملائكة الرحمة من التمريض والفنيين والإداريين وجميع العاملين في القطاع الصحي، ولا ننسى قيادات وزارة الصحة الذين يعملون ليل نهار وطاقمها الإعلامي المميز في رفع التوعية والتواصل مع المجتمع، خاصة في مثل هذا الظرف الذي يمر على البلاد والذي يحتاج منا جميعا القيام بواجبنا‏ وان نبر بقسمنا في رعاية وحفظ حياة الناس وصحتهم.

وثمنت الجمعية الطبية دور كل من تطوع وعلى التفاعل الإيجابي مع طلب التطوع من كل التخصصات ، ومن قطع إجازته فهذا هو دورنا المطلوب الآن بلا مزايدات راجين ان نكون سبب في حفظ بلدنا الحبيب وشعبها من كل مكروه.

وأضافت: وأخيرا نقول لهم ان كانت الجيوش تدافع عن حياة الناس وحرياتها وتردع العدو في الحروب ، فكل الطواقم الطبية والمهن المعاونة لها هي جيش الكويت في مثل هذه الظروف، ونسأل الله أن يحفظهم ويثبتهم وان يكون عونًا لهم وان يجزيهم عن عملهم خير الجزاء، اذ قال تعالى: ” ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً”، داعيا من الله عز وجل أن يحفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.