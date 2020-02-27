«الصحة»: فرض إقرار على المغادرين من مطار الكويت أو المنافذ البرية

أعلنت وزارة الصحة فرضها إقرار على جميع المغادرين من مطار الكويت أو المنافذ البرية يتم التوقيع عليه قبل مغادرتهم البلاد.

وأوضحت الوزارة اليوم الخميس أن توقيع هذا الإقرار يأتي في ضوء اتساع دائرة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» دوليا والاجراءات الاحترازية الدولية المتخذة لمواجهة هذا الفيروس والتي قد تفرضها الدول لدخول ومغادرة المسافرين من وإلى الكويت في أي وقت.

وذكرت أن الاقرار يتضمن التزام المسافر بالأوامر واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية المتوجه لها وأن يقر عند عودته للكويت الالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية من تاريخ وصوله البلاد ولمدة الحجر الصحي إن تطلب الأمر وفق الاجراءات المتبعة من السلطات المختصة بالكويت وذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم «8 لعام 1969».

وأضافت أن الاقرار يتضمن كذلك تعهد المسافر بالبقاء في مكان الحجر الصحي المحدد له من السلطات ووفق ما تقرره السلطات بمدة لا تقل عن 14 يوما مع التعاون التام معهم وذلك للحد من انتشار الفيروس في دولة الكويت وتقديم المصلحة العامة لحماية المجتمع من أي أمراض أو أوبئة.

وبينت أن الاقرار يتضمن أيضا الالتزام بكل الاجراءات التي تراها الجهات الرسمية حماية له ولغيره وأنه في حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات وفقا لمواد القانون المذكور سيعرض نفسه للعقوبات والمسائلة القانونية.