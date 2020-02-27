«الخارجية» تهيب بالمواطنين المتواجدين بالخارج العودة إلى البلاد

في ضوء بيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الذي دعا فيه المواطنين إلى عدم السفر إلا للضرورة في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وحماية المواطنين من العدوى، تهيب وزارة الخارجية بكافة المواطنين الكويتيين المتواجدين حاليا خارج البلاد العودة وذلك حرصا من الوزارة على تجنيبهم خطر العدوى وما تتخذه دول العالم من إجراءات احترازية سريعة ومتغيرة لدخول ومغادرة المسافرين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الدولية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» متضرعة إلى الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.