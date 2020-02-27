وزير البلدية: تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن «كورونا» يحافظ على الأمن الصحي

شدد وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم اليوم الخميس على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» بغية المحافظة على الأمن الصحي باعتباره أولوية مجتمعية.

وأكد الجاسم في بيان صحفي على هامش لقائه قيادات البلدية أهمية اتخاذ الاحترازات والإجراءات الوقائية من الفيروس لحماية المواطنين والمقيمين.

ودعت الوزارة بحسب البيان الفرق الرقابية في أفرع المحافظات إلى تكثيف الجولات التفتيشية وتفعيل الدور الرقابي لضبط الباعة المتجولين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للجهات المختصة.

وأعلنت عن تشكيل فريق ميداني بالتعاون مع الدفاع المدني بهدف التعامل مع أي طارئ علي مدار الساعة مثمنة تجاوب أصحاب المعارض المؤقتة مع إلغاء البلدية تراخيص تلك المعارض التي سبق أن منحتها لهم وذلك تماشيا مع اجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».