«الصحة»: وصول 22 كويتيا على متن الخطوط القطرية قادمين من «شيراز» الإيرانية في طريقهم للحجر الصحي

أعلنت وزارة الصحة الخميس وصول 22 مواطنا كويتيا من مدينة «شيراز» الإيرانية على متن الخطوط الجوية القطرية إلى مطار الشيخ سعد العبدالله في طريقهم إلى المكان المخصص لاستقبالهم في الحجر الصحي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكدت الوكيلة المساعدة لشؤون الصحة العامة بالوزارة الدكتورة بثينة المضف لوكالة الأنباء الكويتية أن العائدين من مدينة «شيراز» الإيرانية وصلوا إلى مطار الشيخ سعد العبدالله الدولي وهم في طريقهم إلى المكان المخصص لاستقبالهم في الحجر الصحي.

وأوضحت المضف أنه سيتم اخضاع هؤلاء جميعا للفحص وستؤخذ منهم العينات بهدف التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».