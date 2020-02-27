فريق «تراحم» يحتفل بالأعياد الوطنية مع أيتام سوريين بتركيا

نظم فريق «تراحم» التطوعي التابع للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية اليوم الخميس حفلا لأكثر من 550 يتيما سوريا بمدينة «شانلي أورفا» جنوب شرق تركيا. وقال مدير مكتب جمعية «عطاء» التركية في «شانلي أورفا» أسامة الشيدون في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية ان الحفل جاء ضمن حملة الفريق «كالجسد الواحد 95» وبمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت.

وأشار إلى ان فريق «تراحم» سيقوم أيضا بتنظيم رحلات انسانية للاجئين السوريين في مدينتي «غازي عنتاب» و«كهرمان مرعش» بالتعاون مع جمعية «عطاء».

وأضاف ان برنامج الفريق الكويتي سيتضمن تقديم مساعدات انسانية وإقامة برامج الدعم النفسي للاجئين السوريين وتنظيم الاحتفالات بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت.