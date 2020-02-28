بعثات دبلوماسية كويتية تحتفل بالأعياد الوطنية

احتفلت البعثات الكويتية في كل من سلوفاكيا والبوسنة والهرسك والهند بمناسبة العيد الوطني ال59 والذكرى ال29 ليوم التحرير.

واقام سفير دولة الكويت لدى سلوفاكيا عيسى الشمالي حفل استقبال بهذه المناسبة العزيزة على الشعب الكويتي حضره عدد من كبار السياسيين والبرلمانيين السلوفاكيين بالاضافة الى رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية المعتمدة لدى سلوفاكيا.

ورفع السفير الشمالي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية على هامش الحفل بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي.

وقال السفير الشمالي “ان الاحتفالات الوطنية تعد مناسبة غالية وعزيزة لابناء الوطن حيث تعكس في طياتها عمق الوفاء والولاء ومعاني الانتماء ومشاعر المحبة والتلاحم بين الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة”.

وراى الشمالي ان الحضور اللافت لمسؤولي الدولة السلوفاكية للحفل “جاء نتيجة للسياسة الحكيمة والمتوازنة التي تنتهجها دولة الكويت ولما تحظى به من احترام وتقدير”.

واشاد السفير الكويتي في ختام تصريحه بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الكويت وجمهورية سلوفاكيا والتي سجلت تطورا ملحوظا في مختلف المجالات لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

من جانبه اعرب نائب رئيس البرلمان السلوفاكي مارتن كلوس في تصريح لوكالة الانباء الكويتية عن سعادته بحضوره هذا الحفل حيث قدم الى الكويت وشعبها أحر التهاني باسمه ونيابة عن البرلمان السلوفاكي.

واكد كلوس اعتزاز سلوفاكيا بأن يكون لها حليف مثل الكويت معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات والزيارات المتبادلة بين البرلمانين في البلدين الصديقين.

كما اقام سفير دولة الكويت لدى البوسنة والهرسك عبدالعزيز الشراح حفل استقبال بمناسبة حلول الذكرى ال59 للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى ال29 ليوم التحرير.

وقد حضر الحفل العديد من الشخصيات السياسية ومسؤولي وزارة الخارجية ورؤساء البعثات المعتمدة في العاصمة سراييفو.

وفي الهند أقامت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة مومباي حفل استقبال بمناسبة حلول الذكرى ال59 للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى ال29 ليوم التحرير.

وقد حضر الحفل العديد من كبار المسؤولين في حكومة ولاية «مهرراشترا» بالاضافة الى ممثلين من البعثات الدبلوماسية الخليجية والعربية والأجنبية المعتمدة بالهند.

وأكد القنصل العام السفير منصور العليمي في كلمة له بالحفل عمق العلاقات الكويتية – الهندية.

ورفع اسمى آيات التهاني والتبريكات الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة داعيا المولى عز وجل أن يديم على الكويت نعمة الأمن والتقدم.