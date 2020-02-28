«الصحة»: جميع المصابين بـ«كورونا» في البلاد يتمتعون بصحة جيدة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم الجمعة أن جميع المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد بصحة جيدة وحالتهم مستقرة.

وقال السند في تصريح صحفي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد بالوزارة للوقوف على اخر تطورات ومستجدات هذا الفيروس ان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح زار برفقة وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا المصابين ب«كورونا المستجد» الموجودين في احد المستشفيات التي خصصتها الوزارة لاستقبال هذه الحالات.

وأضاف أن اللجنة العليا للوائح الصحية الدولية عقدت أمس اجتماعا في مبنى الوزارة برئاسة وزير الصحة وبحضور وكيل وقياديي الوزارة والقطاعات المعنية الاخرى اضافة الى ممثلي الوزارات والجهات المعنية في الدولة.

وبين انه تم خلال الاجتماع تأكيد التعاون والتنسيق في ما بين هذه الجهات مع الحرص على بعض الخطوات والنقاط والقرارات التي اتخذت بالاجتماعات السابقة والتي اتت متواترة منذ اعلان ظهور فيروس كورونا المستجد.

واشار الى استقبال وزارة الصحة الكثير من الاتصالات والمبادرات المجتمعية التي كانت تقصد مشاركة جهود وزارة الصحة والوقوف مع فرق العمل المشكلة التي تعمل على مدار الساعة “للعمل معنا جنبا الى جنب في مجابهة هذا الفيروس”.

وذكر ان وزارة الصحة قامت بعمل مسوحات مخبرية لعدد كبير من القادمين الى دولة الكويت ولاسيما من الدول التي رصدت بها اصابات والدول التي ارتفع بها عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الجميع.

ولفت الى ان عدد الحالات أمس وصل الى 43 وخلال ال24 ساعة الماضية رصدت الوزارة حالتين جديدتين ليرتفع الاجمالي الى 45 حالة حتى الآن مؤكدا ان كل الحالات بحالة صحية جيدة ولم تبد على معظمها اي اعراض.

وحول المحجر الصحي في منتزه الخيران وجاهزيته لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورنا المستجد» أكد السند ان وزارة الصحة قررت اتخاذ الكثير من الاجراءات الوقائية والاحترازية وفقا للبروتوكالات العالمية المتخذة في هذا الشأن ومنها تطبيق الحجر الصحي على القادمين من المناطق المنتشر فيها هذا الفيروس وحددت بعض الاماكن لتطبيقه ومنها منتزه الخيران.

وبين ان هذا الامر يقع ضمن الخطط الاحترازية وخطط الطوارئ التي تنفذها وزارة الصحة داعيا المواطنين والمقيمين الى اتخاذ كل الاجراءات الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية لاسيما نظافة اليدين واستخدام المعقمات قدر الامكان وتجنب مخالطة من تظهر عليه اي اعراض مرضية.

وأشار الى أن هناك ارقام خطوط ساخنة للتواصل مع وزارة الصحة وهي موجودة مع الجميع على مدار الساعة عبر حسابات التواصل الاجتماعي وعبر القنوات الرسمية معربا عن شكره لجميع الجهود المتعاونة مع وزارة الصحة والجهات المعنية “التي رأينا منها الحرص على المسؤولية المشتركة”.