«الشؤون»:تشكيل 6 فرق طوارئ لتفقد إجراءات الجمعيات التعاونية لمكافحة كورونا

وجه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب بتشكيل 6 فرق طوارئ تقوم بعمل جولات تفتيشية على كافة الجمعيات التعاونية للتأكد من توفيرها مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال وكيل قطاع التعاون بالإنابة ورئيس فرق التفتيش منصور غريب في تصريح صحافي «بناءً على تعليمات وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب تم تشكيل فرق طوارئ تقوم بشن حملات تفتيشية في كافة الجمعيات التعاونية على مدار الساعة، للتأكد من تطبيقها قرار وزير الشؤون بشأن توفير مستلزمات الوقاية من كورونا من «كمامات ومطهرات ومعقمات».

وأضاف «تم التفتيش على 20 جمعية تعاونية منذ أمس الأول ولا زال العمل مستمراً على قدم وساق لإجراء جولات تفتيشية بشكل يومي وحتى انتهاء هذه الأزمة.

وحول إلتزام الجمعيات بتطبيق القرار، أوضح أن معظم التعاونيات التزمت إلا أن عدد قليل لم يوفر المستلزمات الوقائية من الفيروس بالشكل الكافي، مما استدعى التنبيه عليها كإجراء أولي، وفي حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.

واختتم تصريحه مؤكداً تضافر كافة جهود مسؤولي وزارة الشؤون مع كافة قيادات الدولة لمكافحة الفيروس والوقاية منه.