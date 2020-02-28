البروفيسور الحنيان: نسبة انتقال حامل فيروس “كورونا‬⁩” إلى شخص آخر في المنزل تصل إلى 38% خلال 3 ايام

أكد استشاري أمراض المسالك البولية والأستاذ في كلية الطب بجامعة الكويت ‪البروفيسور عادل الحنيان ‬ أن نسبة انتقال الانفلونزا من حامل الفيروس إلى شخص آخر في المنزل تصل إلى ٣٨٪ خلال ٣ ايام ، لذا ننصح بالتقيد بتعليمات وزارة الصحة لحصر انتشار ⁧‫كورونا‬⁩.

فقد أوصت منظمة الصحة العالمية بالتالي :

-اغسل يديك جيداً ، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات .

-تغطية الفم والأنف عند العطس أو الكحة ، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس .

-تجنب ملامسة الأنف والعين والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح وجود الفيروس عليه ، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة .

-ابتعد عن الناس المصابين بالكحة أو العطس أو الحمى ، إذ يمكن أن ينشروا نقاطاً صغيرة تحتوي على الفيروس في الهواء ، ويفضل الابتعاد عنهم مسافه مترين