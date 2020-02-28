ممثل سمو الأمير يقدم واجب العزاء إلى أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

قام ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساء اليوم بتقديم واجب العزاء إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالعاصمة القاهرة.

هذا وقد وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساء اليوم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وكان في استقباله سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة محمد صالح الذويخ.قام ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساء اليوم بتقديم واجب العزاء إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق محمد حسني مبارك طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه وذلك في مسجد المشير طنطاوي بالعاصمة القاهرة.

هذا وقد وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساء اليوم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة وكان في استقباله سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة محمد صالح الذويخ.