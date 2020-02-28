وزير الداخلية: “الدفاع المدني” في انعقاد دائم لمواجهة المخاطر المحتملة لـ”كورونا”

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح اليوم الجمعة إن لجنة الدفاع المدني في حالة انعقاد دائم بغية مواجهة المخاطر الصحية المحتملة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إذ أن “حياة المواطن هي أغلى ما نملك وهي الثروة الحقيقية لدولة الكويت”.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب«الداخلية» عقب اجتماع لجنة الدفاع المدني الذي ترأسه الوزير أنس الصالح بحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووكيل وزارة الداخلية نائب رئيس اللجنة الفريق عصام النهام وعدد من قيادات الجهات الحكومية.

ووفقا للبيان فقد نوه الوزير أنس الصالح بالجهود المبذولة مؤكدا أهمية تكريس كل الإمكانات البشرية والفنية والتقنية والصحية لمواجهة المخاطر المحتملة للفيروس المستجد بغية حماية المواطنين والمقيمين مؤكدا أن “خدمة أهل الكويت والحفاظ على سلامتهم وصحتهم تأتي على رأس الأولويات”.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات والإجراءات الاحترازية المتخذة من جميع جهات الدولة المشاركة وكيفية تطويرها ومتابعتها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأفاد بأن الوزير أنس الصالح شدد على أهمية تفعيل الخطط التوعوية والإرشادية لتوجيه المواطنين والمقيمين ودحض الشائعات وتفنيد الأخبار الكاذبة عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومن خلال مواقع وزارة الداخلية في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الجهات الحكومية.

وبحسب البيان قال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح إن “الوزارة تواصل المتابعة والترصد لجميع القادمين من المناطق التي تم الإعلان عن اكتشاف الفيروس بها متخذين جميع الإجراءات الاحترازية في مواجهته بغية الحفاظ على الصحة المجتمعية”.

وشدد على “اننا في متابعة دائمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة آخر تطورات الفيروس إذ تم اتخاذ قرارات بتعليق بعض حركة الطيران مع بعض الدول المجاورة تجنبا لنقل العدوى”.

ودعا جميع الجهات المعنية ذات الصلة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من أجل الصالح العام لدولة الكويت.

وقد قام ممثلو الوزارات والهيئات المشاركة في الاجتماع بعرض الخطط الموضوعة لمواجهة خطر الإصابة بالفيروس مشددين على ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بينهم على مدار الساعة.

شارك في الاجتماع قيادات من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني ووزارات الخارجية والصحة والإعلام والإدارة العامة للإطفاء ووزارات المالية والتربية والشؤون الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر والهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك وبلدية الكويت ووكالة الأنباء الكويتية وغيرها.